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FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa rekor para cezası

Ağrı Doğubeyazıt'ta, kendisini telefonda polis olarak tanıtarak FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan Cihan D. hakkında rekor miktarda adli para cezası verildi.
 30 Mayıs 2020 15:31
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FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa rekor para cezası

Doğubeyazıt Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur C.A.'yı "FETÖ üyeleriyle ticaret yaptığınız tespit edildi, hesabınızdaki tüm parayı teslim etmeniz gerekiyor" diye kandırarak 92 bin 750 TL dolandıran Cihan D.'yi 6 yıl 8 ay hapis ve 154 bin 580 TL adli para cezasına mahkum etti. Doğubeyazıt Ağır Ceza Mahkemesi, polis veya jandarma olduklarını söyleyerek, insanları terör örgütleriyle bağlantıları belirlendiğine inandıran ve yüklü miktarda paralarını dolandıran suç çetelerinin gözünü korkutacak bir karara imza attı. Mağdur C.A.' dan FETÖ üyeleriyle ticaret yaptığının tespit edildiğini söyleyerek, hesabındaki paranın tamamını sözde incelenmek üzere teslim etmesini isteyen sanık Cihan D.'yi, 6 yıl 8 ay hapis ve 154 bin 580 TL adli para cezasına mahkum etti.

DOLANDIRDIĞININ İKİ KATI PARA CEZASI

Sanık Cihan D., kendisini Emniyet Müdürlüğünde görevli polis olarak tanıtarak, mağdur C.A.'yı işyerinden telefonla aradı. FETÖ üyeleriyle ticaret yaptığını tespit ettiklerini, bu nedenle hesabında bulunan parayı söylenen yere bırakmasını istedi.

Sanık Cihan D., paranın daha sonra iade edileceğini de belirtti. Telefondaki kişiye güvenerek hesabındaki 92 bin 750 TL'nin tamamını çekip bir poşete koyan C.A., söylenen yere poşeti bıraktı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan C.A. polise başvurdu ve yapılan

soruşturmada Cihan D. yakalandı. Doğubeyazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yapılan yargılamada, sanık Cihan D. hakkında dolandırdığı paranın yaklaşık iki katı tutarında adli para cezası verildi. Sanığın bu parayı 24 taksitle ödemesi de kararlaştırıldı.

ÖNCE İSTİNAF SONRA TEMYİZE GİTTİ

Sanık Cihan D. hakkında verilen kararı önce istinaf mahkemesine götürdü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak, sanığın başvurusunu esastan reddetti. Verilen cezayı hukuka aykırı bulan sanık Cihan D. bu kez temyiz hakkını kullanarak Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 15. Ceza Dairesi istinaf mahkemesinin ve yerel mahkemenin kararını haklı bularak, temyiz talebini reddetti. Bu şekilde mahkemenin verdiği karar Yargıtay onayıyla kesinleşti.
DHA
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