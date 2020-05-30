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Zoom'un yeni özelliği sadece ücretli üyeliği olanlara sunulacak

Son birkaç ay içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkaran Zoom bir süredir üzerinde çalıştığı yeni şifreleme özelliğini uygulamanın ücretli versiyonunu kullanan üyelerinin kullanımına sunacak.
 30 Mayıs 2020 15:33
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Zoom'un yeni özelliği sadece ücretli üyeliği olanlara sunulacak

Dünya genelinde 360 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.

Bu hızlı artış Zoom'a milyonlarca kullanıcı kazandırırken spot ışıklarının da uygulanın üzerine çevrilmesine neden oldu. Uygulama son dönemde güvenlik endişeleri ile gündemde.

Örneğin geride bıraktığımız hafta pek çok Zoom kullanıcısı tanımadıkları kişilerin konferans odalarına girerek uygulamanın ekran paylaşımı özelliği ile şiddet veya cinsel içerikli videolar paylaştığına dair şikayetlerde bulunmuştu.

Bu sorunu gidermek için yeni şifreleme özelliği üzerinde yoğun mesai harcayan Zoom bu özelliği sadece ücretli üyeliğe sahip olan kullanıcılarına sunacak.

Zoom'un güvenlik danışmanı Alex Stamos konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni geliştirmeler, sadece paralı üyeler ile kurumsal hesaplar için olacak" ifadelerini kullandı.
NTV
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