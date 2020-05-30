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İçişleri, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı: "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edildi."
 30 Mayıs 2020 15:53
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İçişleri, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin gri listede yer aldığının, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde devam eden operasyonda, etkisiz hale getirilen beş teröristten ikisinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Gri listede yer alan teröristlerden birinin sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu Beritan Van kod adlı Nahide Timur olduğu, diğerinin sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu Serhildan Evrak kod adlı Dilan İlhan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise sözde Herekol sorumlusu Sidar Kamışlı kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 29 Mayıs tarihinde başlatılan hava destekli operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan birliklerce iki terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün devam eden operasyonda bölgeye yeni birlikler sevk edilmiş, yapılan takip sonucu üç terörist daha etkisiz hale getirilmişti. Böylelikle son iki günde Siirt Herekol kırsalında 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda mühimmat, örgütsel döküman ve örgütsel haberleşmeyi sağlayan büyük telsizler ile yaklaşık 4 ton gıda malzemesi ve diğer yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İhlas Haber Ajansı
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