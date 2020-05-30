Koronavirüse yakalanan emekli polis yaşamını yitirdi
|30 Mayıs 2020 15:59
|Yazdır
Kocaeli'nin Derince Başiskele ilçesinde yaşayan emekli polis memuru korona virüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası, emekli polis memuru Fahri Gemici(58) rahatsızlığı nedeni ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede Gemici'nin tedbir amacı ile yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Gemici, tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yakınlarını yasa boğan Gemici'nin cenazesi memleketi Düzce'ye gönderildi. Gemici'nin cenazesi Düzce Gülormanı köyü mezarlığında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İsrafını önlemek için 'meyve-sebzeleri ayrı saklayın' önerisi
30 Mayıs 2020 17:43
|Ormanlar ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor
30 Mayıs 2020 17:21
|Hamileyken koronavirüse yakalanan hemşireden acı haber!
30 Mayıs 2020 16:55
|Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu
30 Mayıs 2020 16:48
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak
30 Mayıs 2020 15:50
|23 bin lira trafik cezası yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi
30 Mayıs 2020 15:27
|İstilacı çekirgeler kıtalar arası ilerleyişini sürdürüyor
30 Mayıs 2020 14:57
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
30 Mayıs 2020 13:49
|'Gök taşının, parçalanarak havada yok olduğu düşüncesindeyiz'
30 Mayıs 2020 12:46
|Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başvuruları yarın sona erecek
30 Mayıs 2020 12:34