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Ormanlar ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ormanlar, mesire yerleri ve milli parklar, 1 Haziran'dan itibaren doğaseverlere kapılarını açacak.
 30 Mayıs 2020 17:21
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Ormanlar ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ormanlar, mesire yerleri ve milli parklar, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 27 Mart itibarıyla ziyarete kapatılan "mesire alanları", "şehir ormanları", "milli parklar", "tabiat parkları", "tabiat koruma alanları" ve "tabiat anıtları" yeni normalleşme süreci kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaseverler için hazırlandı.

Özellikle kentli nüfusun sosyal, kültürel, bilimsel, spor ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla şehir merkezlerine yakın alanlarda kurulan "şehir ormanları" ve "mesire" yerleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Söz konusu alanlarda, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları aktivitelerinin yanı sıra bölgenin yapısına uygun macera parkları, paintball, yamaç paraşütü, rafting, yüzme gibi faaliyetlerin en sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlayacak tesis ve donatılar bulunuyor.

Bugüne kadar kurulan 1387 mesire alanından 65'i, 134 şehir ormanından da 3'ü geçen yıl yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Milli parklar, günübirlik turların gözdesi

Bünyesinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunan milli parklar ve tabiat alanları da düzenlenen günübirlik turlarla ziyaretçi kapasitesini her yıl artırıyor.

Milli parklar ve tabiat parkları yıl boyunca konuklarına doğayla baş başa kalmanın yanı sıra yaban hayvanlarını gözlemleme imkanı da sunuyor. Korunan alanlar içinde Kocaeli Uzuntarla Tabiat Parkı, 6 milyon 66 bin 831 kişiyle geçen yıl en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Ülke genelindeki 44 milli park, 249 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 115 tabiat anıtı doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.
Anadolu Ajansı
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