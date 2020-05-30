Cezaevi personeli 15 gün daha izolasyona tabi tutulacak
Cezaevi personelinin izolasyon süresi 15 gün daha uzatıldı. Bu karar, izolasyona tabi tutulan cezaevi personelinin moralini oldukça bozdu
|30 Mayıs 2020 17:30
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yaptığı açıklamada, cezaevi personelinin izolasyon süreciyle ilgili bir açıklama yapmamıştı. Bakan beyin bu sessizliği, izolasyon sürecinin uzatılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle tüm birimlere gönderdiği yazıda, Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda, izolasyon sürecinin 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
İki aydır ailelerini göremeyen cezaevi personelinin moralleri, izolasyon kararının uzatılması sonrasında, bozuldu
İŞTE CTE'NİN YAZISI
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