Kronik hastalıklar ve idari izin

29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımladı. Tıklayınız.

Bu genelgeye göre sadece,

1- Yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar

2- Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar,

izinli sayılacaktır.

Ancak bu Genelge sonrasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sadece enabız sisteminde kronik hasta olduğu belirtilenlerin idari izinli sayılacağını belirtmiştir.

Sosyal medyadan yapılan bu açıklamayla birlikte ikili bir ayrım çıkmıştır. Zira, kronik hastalıklar SUT Uygulama Tebliğinde gösterilmişti. Ancak, genelgeye yazılan "Sağlık Bakanlığının belirlediği" ifadesi ve Metin Kıratlı'nın yaptığı açıklamada "sadece enabız sisteminde kronik hasta olduğu belirtilenlerin" ifadesiyle birlikte bir sınırlamaya gidilmiştir. Enabız bölümünde Raporlar kısmında aşağıdaki şekilde hastalığında kronik yazmayanların 1 Haziran itibariyle göreve başlaması uygun olacaktır.

Not: Enabızda sadece devlet hastanelerinden alınan raporlar mevcut... Üniversite hastanelerinden alınan raporlar için turkiye.gov.tr adresindeki ilaç raporu sorgulama kısmına bakılmalıdır.