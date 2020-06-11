4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez
|11 Haziran 2020 15:14
|Yazdır
4/B'li sözleşmeli personele, tutulan nöbetler sonrasında nöbet ücreti verilir mi?
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, nöbet ücretine dair
bir düzenleme yer almamaktadır. Esasların 3. maddesinde "Sözleşmeli çalıştırılacak
personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve
sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz" hükmü yer almaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, 4/B'li sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmeyeceği yönünde görüş verdi.
İŞTE O GÖRÜŞ YAZILARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?
10 Mart 2020 00:03
|Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?
26 Şubat 2020 00:02
|4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?
10 Şubat 2020 00:04
|Mahalli idarelerde görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücreti düşürülebilir mi?
14 Ocak 2020 10:05
|Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladı
10 Ocak 2020 17:00
|Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?
10 Ocak 2020 00:02
|6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?
08 Ocak 2020 16:30
|Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
16 Aralık 2019 00:05
|Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacak
10 Aralık 2019 14:04
|Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
09 Aralık 2019 00:03