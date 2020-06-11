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4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4/B'li sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmeyeceği yönünde görüş verdi.
 11 Haziran 2020 15:14
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4/B'li personele nöbet ücreti ödenmez

4/B'li sözleşmeli personele, tutulan nöbetler sonrasında nöbet ücreti verilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, nöbet ücretine dair bir düzenleme yer almamaktadır. Esasların 3. maddesinde "Sözleşmeli çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz" hükmü yer almaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, 4/B'li sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmeyeceği yönünde görüş verdi.

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