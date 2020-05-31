Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
Adalet Bakanlığı, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle uyumlu olacak şekilde yeni bir genelge yayımladı. Bakanlık, iki istisna dışında tüm personelin 1 Haziran'da göreve başlamasını istedi.
|31 Mayıs 2020 13:00
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Adalet Bakanlığı, 29 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yayımladığı Genelgede, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan hususlara yer verdi.
Bakanlık, 60 yaş üstü personel ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar dışında kalan tüm personelin 1 Haziran 2020 tarihinde tam zamanlı olarak göreve gelmesini istedi.
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