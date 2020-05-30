Esenboğa Havalimanı, 1 Haziran'a hazır
|30 Mayıs 2020 18:47
|Yazdır
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen iç hat seferleri, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak ilk sefer ile yeniden başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sertifikasyon programı kapsamında sertifika verilen havalimanlarından Esenboğa'da 1 Haziran için hazırlıklar tamamlandı.
Havalimanı, baştan aşağıya dezenfekte edilip, temizlendi. Her noktaya otomatik dezenfektanlar konuldu. Ayrıca yolcuların havalimanı girişinden uçağa bininceye kadar kullanacakları alanlara sosyal mesafe kuralına uygun çizgi çekildi. Görevlilerin bulunduğu gişelere de yolcularla teması önlemek için şeffaf plakalar konuldu.
Girişte termal kameralar ile ateşleri ölçülecek yolcuların ilk kapıda biniş kartları kontrol edilecek ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kırmızı çizgilerde bekleyerek güvenlik noktasından geçecek.
İlk güvenlik noktasından geçen yolcular uçuş biletlerini almak için ilgili firmaya giderek, kimliğini bilet makinesine okutup, otomatik olarak biletini temas olmadan alabilecek. Ardından 2'nci güvenlik kapısından geçen yolcular, yine temas olmadan vücut tarama cihazından geçecek. Şüpheli bir durumda tek kullanımlık eldiven kullanan görevliler tarafından üst araması yapılacak. Havalimanında tüm görevliler de maske ve yüz siperliği takacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Drift yaptı, cezayı duyunca 'arabam kaydı' dedi
30 Mayıs 2020 19:44
|Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 TL kazanıyoruz
30 Mayıs 2020 19:09
|Kazada yaralanan üniversiteli İlayda, yaşama tutunamadı
30 Mayıs 2020 19:07
|Tokat'a şehit ateşi düştü
30 Mayıs 2020 18:44
|Şehit polis memurunun ailesine acı haber verildi
30 Mayıs 2020 18:40
|Önlemlerle iş yerine dönmek çalışanlara iyi gelecek
30 Mayıs 2020 18:24
|İsrafını önlemek için 'meyve-sebzeleri ayrı saklayın' önerisi
30 Mayıs 2020 17:43
|Ormanlar ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor
30 Mayıs 2020 17:21
|Hamileyken koronavirüse yakalanan hemşireden acı haber!
30 Mayıs 2020 16:55
|Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu
30 Mayıs 2020 16:48