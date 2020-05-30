Tunceli'de 'Vefa'lı eller yaşlı vatandaşın kirazlarını topladı
|30 Mayıs 2020 18:57
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Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.
İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.
Bu kapsamda, Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde bir adada yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay, 156'yı arayarak bahçesindeki kirazların toplanması için yardım talep etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli jandarma, bekçi ve personel, tekneyle adaya geçerek bahçedeki kirazları topladı.
Valilik tarafından satın alınan kirazlar, yine Vefa Sosyal Destek Grubunca evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 yaşındaki Abay'ın 156'yı arayarak kiraz toplamak için yardım istediğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki arkadaşlarımız da gereğini yaptılar. Valilikçe aldığımız kirazları da kıymetli büyüklerimize dağıttık." ifadelerini kullandı.
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