İdari izin neden gebelere verilmedi?
|31 Mayıs 2020 00:03
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı 2020/8 sayılı Genelgeyle, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kimlere idari izin verildiğini yeniden belirledi.
Yayımlanan genelgede sadece 60 yaş üstü personel ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanların, 1 Haziran'dan itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi.
Ancak, hamile personelin, idari izinli sayılacak personel arasında gösterilmemiş olması, kamu personelini oldukça tedirgin etmiştir.
Gebe personelin göreve başladıktan sonra koronavirüs hastalığına yakalanması onulmaz yaralar açacaktır. Sadece, işe gidişin yaratacağı gerginlik bile hamilelik sürecine zarar verebilecektir.
Gebelerin kapsam dışında bırakılması hususunun yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kronik hastalıklar ve idari izin
30 Mayıs 2020 18:15
|Cumhurbaşkanlığı, İdari izinler için yazı yayımlayacak
29 Mayıs 2020 17:43
|Su arıtma cihazı tavsiyesi
29 Mayıs 2020 13:45
|THY'den uçak bileti alınamıyor!
29 Mayıs 2020 12:42
|Öğretim üyesi atamaları hakkında yeni CB kararı!
29 Mayıs 2020 11:41
|TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
29 Mayıs 2020 00:02
|Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel statüsündeki ikili ayrımı kaldırmalı!
28 Mayıs 2020 11:54
|Binlerce aday bilirkişilik başvurusu bekliyor
28 Mayıs 2020 11:01
|WhatsApp'ta yayılan normalleşme takvimi detayları yeni bir bilgi mi?
26 Mayıs 2020 17:04
|İdari izin, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma sona mı erdi?
25 Mayıs 2020 16:50