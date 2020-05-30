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Yolcu gemileri faaliyetlerine 1 Haziran'da başlayacak

Yüzde 50 kapasite ile çalışmaya başlayacak gemilerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecek- İstanbul'da amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetleri ile özel tekneler için uygulanan kısıtlamalar da 1 Haziran'dan itibaren kalkacak
 30 Mayıs 2020 19:04
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Yolcu gemileri faaliyetlerine 1 Haziran'da başlayacak

Yolcu gemileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların kararları doğrultusunda yüzde 50 kapasite ile 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, İMEAK Deniz Ticaret Odası'na gönderilen yazıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla denizcilik sektöründe alınan tedbirler ile sürecin başarılı bir şekilde yönetildiği belirtildi.

Gelinen son durumda salgının bulaşma hızının kontrol altına alınmasıyla normalleşme çalışmalarının başlatıldığının aktarıldığı yazıda, yolcu gemilerinin (gezinti-tenezzüh vb.) belirlenecek bir tarihe kadar 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verildiği bildirildi.

- İstanbul'da su ürünleri avcılık faaliyetleri ile özel teknelere yönelik kısıtlamalar da kalkıyor

Öte yandan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulan İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi ve Karadeniz'i kapsayan, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerindeki kısıtlamaların 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Alınan karara göre ayrıca İstanbul il geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan amatör avcılık faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da kurallara uymak kaydıyla 1 Haziran'da kaldırılacak.

Karara göre tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler ise 5 kişi bulundurabilecek.

Tekne içinde sosyal mesafe korunacak ve maske kullanılacak.

Ayrıca 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan özel teknelere yönelik kısıtlama da 1 Haziran'da kaldırılacak.

Özel tekne ile tek kişiyle seyir yapılması, tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi koruması, mutlak surette maske kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılması yasak olacak.
Anadolu Ajansı
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