Kazada yaralanan üniversiteli İlayda, yaşama tutunamadı
|30 Mayıs 2020 19:07
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Trabzon'un Yomra ilçesinde, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten düşen otomobilde yaralanan üniversite öğrencisi İlayda Kaim (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlayda, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, 2 ay önce Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki 61 VR 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kazada, B.B. ve yolcular Ö.Ü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Üniversiteli İlayda Kaim, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaim'im ölüm haberiyle ailesinin yanı sıra arkadaşları hüzne boğuldu. İlayda Kaim, Vakfıkebir ilçesinde, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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