İki Bakan'dan şehit polis için taziye mesajı
|30 Mayıs 2020 19:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye mesajı
Diyarbakır'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Dualarımız, huzurumuz için canlarını siper eden tüm güvenlik güçlerimizle birlikte... Milletimizin başı sağ olsun.
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