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Bakan Soylu'dan şehit polis'in eşine başsağlığı telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın eşi Gözde Arslan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
 30 Mayıs 2020 19:21
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Bakan Soylu'dan şehit polis'in eşine başsağlığı telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın eşi Gözde Arslan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, görüşmede şehidin eşine taziyelerini ileten Soylu, olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatıldığını ve şehit Arslan'ın kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.

Bir kız çocuk babası Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da defnedilecek.

Polis memuru Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında durumundan şüphelenilen 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak amacıyla ekibiyle yaklaştığı esnada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
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