Bakan Soylu'dan şehit polis'in eşine başsağlığı telefonu
|30 Mayıs 2020 19:21
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın eşi Gözde Arslan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, görüşmede şehidin eşine taziyelerini ileten Soylu, olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatıldığını ve şehit Arslan'ın kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.
Bir kız çocuk babası Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da defnedilecek.
Polis memuru Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında durumundan şüphelenilen 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak amacıyla ekibiyle yaklaştığı esnada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Bir eş, bir evlat, bir baba, bir Şehit...Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020
Diyarbakır'da dur ihtarına uymayarak ateş açan hain tarafından Şehit edilen Kahraman Polisimiz Atakan Arslana Allahtan rahmet diliyorum. Rabbim makamını ali eylesin, başımız sağ olsun
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