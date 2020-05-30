Drift yaptı, cezayı duyunca 'arabam kaydı' dedi
|30 Mayıs 2020 19:44
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KONYA'da, bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi. Sürücü, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Arabam kaydı" diye kendini savundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda otomobili ile drift yaptığı tespit edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede otomobil ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Sürücüye 'drift yapmak' maddesi gereğince 6 bin 141 TL ceza kesildi.
Olayı bilerek ve isteyerek yapmadığını ileri süren sürücü, "Petrol içerisindeki bendim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Zaten yapabilen de bir insan değilim. Arabam kaydı. Yaptığımdan pişmanım" diyerek kendini savundu.
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