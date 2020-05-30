1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaklaşık 500 bin kişilik mevcuduna rağmen, ilk andan itibaren alınan hızlı tedbirler sayesinde dünyada en az koronavirüs vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı. Vaka sayılarının mevcuda oranına bakıldığında en az pozitif vakanın olduğu TSK, bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.
 30 Mayıs 2020 20:39
Yazdır
TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı

Salgınla mücadele kapsamında ilk olarak, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde uzman tabip, sağlık idarecisi, çevre mühendisi, KBRN ve diğer uzman personelden oluşturulan Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği 24 saat esasıyla görev yapılan merkezde takip ve izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi. En alt seviyedeki birliklerden, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yöneten KOMMER, kaynağa zamanında erişmek amacıyla filyasyon ekipleri oluşturdu, vaka takip yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreç takip edildi.

YERİNDE KAL PRENSİBİ

Gerek kurumsal gerek bireysel tedbirlerin alındığı süreçte yurt genelindeki izolasyon ve sosyal hareketsizlik uygulamalarına bağlı olarak 'yerinde kal' prensibi hayata geçirildi. Tedbirler kapsamında atama ve görevlendirmeler durduruldu. Milli Savunma Üniversitesine bağlı okullar tatil edilirken erbaş ve erlerin hafta sonu izinleri durduruldu. Bunlarla birlikte milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmadı. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmezken, günü birlik girişlere de izin verilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarına girişlerin kontrolü için termal kameralar yerleştirildi.

KUVVET KOMUTANLIKLARINCA ÖZEL TEDBİRLER ALINDI

Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Kuvvet Komutanlarına ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı. Tüm bu önlemlerin uygulaması TSK'nın terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi.

OPERASYON BÖLGELERİNDE TEDBİRLER

Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren TSK'da virüsün operasyon bölgelerine sıçramasını engellemek için de önemli tedbirler alındı. İlk olarak Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar 2'nci Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitimler gerçekleştirildi. İcra edilen görevlerde halk ile temaslarda izlenecek hareket tarzları yeniden belirlendi. Harekat bölgesine giriş ve çıkışlarda 14 gün gözetime müteakip PCR testi ve sağlık kontrolü yapıldı. Sınır ötesi birliklerinden yurt içine ikmal için gelen kara ve hava araçlarının KBRN timleri ile dezenfeksiyonu sağlandı. Yurt dışı harekat alanlarında bulunan birliklere koruyucu sağlık malzemeleri (maske, dezenfektan, koruyucu gözlük/ siper, eldiven) ile birlikte hijyenik tedbirlere yönelik seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.

40 MİLYON MASKE, 160 TON DEZENFEKTAN

Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları koronavirüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Söz konusu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

KIŞLALAR İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Bakanlık, bu süreçte vatani görevlerini yerine getiren gençleri de virüsten korumaya yönelik önemli tedbirler aldı. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken yatakhaneler ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlandı. Personelin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde söz konusu alanlardan yararlanmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirildi. Alınan tedbirler kışlalarda kararlılıkla uygulanırken 100 binden fazla gencin yer değiştirmesini engellemek, toplum sağlığını riske atmamak ve yurt genelindeki kararlı mücadeleyi aksatmamak için Cumhurbaşkanı Kararı ile Kasım 2019 döneminde silahaltına alınan Mehmetçiklerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı. Buna bağlı olarak da yeni celpler ertelendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
30 Mayıs 2020 17:00		 Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar?
28 Mayıs 2020 18:26
'Normalleşme sürecinde de kişisel önlemler almamız lazım'
28 Mayıs 2020 17:34		 Pandemi sürecinde doğru bilgi için kitle iletişim araçları önemli rol üstlendi
28 Mayıs 2020 16:45
Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci
28 Mayıs 2020 13:20		 Hastalara şifa dağıtan hemşire 40 gündür oğluna hasret
27 Mayıs 2020 22:51
Kovid-19'u yenen paramedik, çifte bayram yaşıyor
27 Mayıs 2020 22:41		 'Obsesif kompulsif ve umursamaz davranan iki uç nokta oluştu'
27 Mayıs 2020 15:03
Bir bağış Dilek hemşireye can, Tunç bebeğe umut olacak
27 Mayıs 2020 13:06		 İkizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor
26 Mayıs 2020 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:54 - ASELSAN mühendisi trafik kazasında hayatını kaybetti21:47 - Partiye katılan Belçika Prensi koronavirüse yakalandı21:40 - Emekli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti21:34 - Mardin'de mağarada bulunan kafataslarına ilişkin açıklama21:18 - Bir aydır vaka görülmeyen ilçede ikinci dalga şoku21:13 - Bisikletten düşen genç mimar hayatını kaybetti21:10 - Türkiye'nin en yükseği! Yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak21:06 - İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar21:04 - Bodrum'da halk plajları 1 Haziran'a hazırlanıyor21:00 - Hakkari'den acı haber: İki asker şehit oldu
20:56 - Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailinde Devlet teyakkuzda20:53 - İETT'den Yeşilköy Acil Durum Hastanesi için yeni hat20:41 - Vaka sayısı yeniden 1000'in altına indi20:39 - TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı19:44 - Drift yaptı, cezayı duyunca 'arabam kaydı' dedi19:29 - Seyahat izin belgesi zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı19:24 - Metin Kıratlı'dan 'kronik hastalık' açıklaması19:21 - Bakan Soylu'dan şehit polis'in eşine başsağlığı telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu
Metin Kıratlı'dan 'kronik hastalık' açıklaması
Seyahat izin belgesi zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Kronik hastalıklar ve idari izin
Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 4
Seyahat yasağının kaldırılması 2
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 5
bana kalırsa 1
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 5
seğirmek 1
seyahat yasağı 3
pazar gününü evde geçirmek 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam