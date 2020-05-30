Bodrum'da halk plajları 1 Haziran'a hazırlanıyor
|30 Mayıs 2020 21:04
|Yazdır
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran'da açılacağının açıklanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında çalışmalarına başladı.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.
8 ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını koronavirüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir aydır vaka görülmeyen ilçede ikinci dalga şoku
30 Mayıs 2020 21:18
|İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar
30 Mayıs 2020 21:06
|İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
30 Mayıs 2020 18:20
|Kayseri'de 82 yıllık tarihi okul sınavla öğrenci alacak
30 Mayıs 2020 17:53
|Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
30 Mayıs 2020 17:00
|Gümüşhane'de, Dipsiz Göl karmaşası
30 Mayıs 2020 16:06
|Kısıtlamanın ilk gününde başkent sokakları boş kaldı
30 Mayıs 2020 15:03
|Bursa'da 2 ayı teleferik istasyonuna indi
30 Mayıs 2020 13:43
|Ardahan'a buz pateni tesisi yapılacak
30 Mayıs 2020 13:37
|Başkentin toplu taşıma araçları yaz döneminde tam kapasite ile çalışacak
30 Mayıs 2020 12:23