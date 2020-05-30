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Bodrum'da halk plajları 1 Haziran'a hazırlanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte belediye ekipleri halk plajlarını yeni döneme hazırlıyor.
 30 Mayıs 2020 21:04
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Bodrum'da halk plajları 1 Haziran'a hazırlanıyor

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran'da açılacağının açıklanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.

8 ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını koronavirüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.

DHA
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