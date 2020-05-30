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İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar

Eyüpsultan'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.
 30 Mayıs 2020 21:06
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İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar

İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi.

İSKİ'nin daha önce kiraladığı 750 hizmet aracının, kiralama süresi dolduğu için bahçeye toplandığı belirtiliyor. Araçları kiralayan firma ile yeni sözleşme imzalandığını öğrenilirken aynı araçların hizmete devam edeceğini kaydedildi.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Bu arada İSKİ'den yapılan açıklamada ,"İdaremiz ihtiyaç duyduğu araçları kiralamak suretiyle piyasadan karşılamaktadır. Özel bazı iş makinalarımız, kamyon, kamyonet ve kanal aracı dışında resmi aracımız yoktur" denildi. "Mevcut 750 adet aracın kullanım süresi 31/05/2020 tarihinde sona ermektedir" ifadesinin yer aldığı açıklamanın devamında, "Hizmetlerin aksamaması için aynı özellik ve sayıda araç temini için Mart ayında açık ihale yapılmıştır. 1 Haziran itibariyle yeni araçlar hizmete alınacak ve eski araçlar yükleniciye iade edilecektir" denildi.

DHA
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