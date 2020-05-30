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Bir aydır vaka görülmeyen ilçede ikinci dalga şoku

Artvin'in Borçka ilçesinde Korona virüs kabusu geri döndü. Pandemi sürecinde 2 Nisan'da Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka'da Bursa'dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte bir ay sonra yeniden pozitif vakalara maruz kaldı.
 30 Mayıs 2020 21:18
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Bir aydır vaka görülmeyen ilçede ikinci dalga şoku

Artvin'in Borçka ilçesinde Korona virüs kabusu geri döndü. Pandemi sürecinde 2 Nisan'da Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka'da Bursa'dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte bir ay sonra yeniden pozitif vakalara maruz kaldı. İlçeye cenaze getiren 3 kişilik aile ve yakınları olmak üzere vaka sayısı 5'e yükselirken, bu kişilerle temas halinde olan 60'ın üzerinde kişi de karantina altında tutuluyor.

Türkiye'de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Borçka'da uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.

Borçka Belediye Başkanı Orhan Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 aydır vaka görülmemişti. Bir karantina süreci yaşamıştık. Pozitif vakalar geri döndü. Havaların ısınmasıyla dışarıdan göçte almaya başladık. İl dışından cenazeler geliyor. Bununla birlikte gelen virüs vakaları da oluşabiliyor. Şuana kadar 5 vakamız var, 60 üzerinde vatandaşımızda karantinada" dedi.

"Yapmamız gerek bir şey var, yapılacaklar çok basit" diyen Ercan "Bir maskemizi takacağız, iki sosyal mesafe dikkat edeceğiz. Üç, hijyen ve kurallarına temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat ettikten sonra bu vakayı da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İl dışından gelen vatandaşlara çağrıda bulunan Orhan, "Tabi ki burası sizin de memleketiniz, buyurun gelin. Fakat geldikten sonra 14 günlük izolasyon kuralına mutlaka uyalım" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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