Mardin'de mağarada bulunan kafataslarına ilişkin açıklama
|30 Mayıs 2020 21:34
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Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde bir kişinin mağarada bulduğu 35-40 kafatası ve insan kemiklerinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirildiği bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İrfan Yakut isimli kişinin 29 Mayıs 2020 tarihinde Dareçit ilçesinde Akyol Gülbiş Kırsal Mahallesi'ne tarihi eser aramak amacıyla gittiği ve arama esnasında girdiği bir mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulduğu belirtildi.
Yakut'un 29 Mayıs 2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Savcılığına müracaat ettiği, bunun üzerine başlatılan soruşturma üzerine söz konusu alanda keşif yapıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir."
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