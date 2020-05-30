Emekli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti
Bir dönem Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan emekli savcı Ali Turna hayatını kaybetti
|30 Mayıs 2020 21:40
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Bir dönem Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan emekli savcı Ali Turna hayatını kaybetti.
Eskişehir'de özel tip cezaevinin bulunduğu yıllarda cumhuriyet başsavcılığı yaparken emekliliğe ayrılan Ali Turna uzun süredir devam eden çeşitli hastalıklarla mücadele ederken Eskişehir'de hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra avukatlık yapan ve bir dönem siyasette de bulunarak DSP'nin listesinden Eskişehir Milletvekili adayı olan Ali Turna'nın cenazesi, gerekli izinler alındıktan sonra memleketi olan Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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