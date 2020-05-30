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ASELSAN mühendisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
|30 Mayıs 2020 21:54
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Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesine bağlı Altıpınar köyü girişinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Araç içerisinde bulunan mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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