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SpaceX insanlı uçuşu başarıyla gerçekleşti

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi Türkiye saati ile 22 civarında bu akşam gerçekleştirildi.
 30 Mayıs 2020 22:38
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SpaceX insanlı uçuşu başarıyla gerçekleşti

SpaceX'in, Crew Dragon isimli uzay mekiği bu akşam fırlatılacak. İlk insanlı uçuş denemesi olacak fırlatma SpaceX ve NASA ortaklığı ile gerçekleştirildi.

Kapsülün başarıyla yolculuğunu tamamlaması, uzay yolculuğunun daha uygun fiyatlı olması için yapılan çalışmalar açısından da dönüm noktası oldu.

Yolculukta yer alacak astronotlardan 53 yaşındaki Hurley, "Bob ile birlikte beş yıldır bu programa hazırlanıyoruz" dedi.

Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e 4,5 milyar dolar vermişti.

SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.

Memurlar.Net
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