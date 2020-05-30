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3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
 30 Mayıs 2020 22:51
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3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki harekata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı
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