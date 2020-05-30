Facebook TikTok'a rakip olacak uygulamasını tanıttı
|30 Mayıs 2020 23:01
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Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un hızlı büyümesi Facebook'un da dikkatini çekti.
Sosyal medya devi 2019'un en çok indirilen 5 uygulamadan birisi olan TikTok'a rakip olacak uygulaması Collab'ı görücüye çıkardı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, TikTok benzeri uygulama ile 3 farklı videoyu tek ekranda görülebilecek şekilde bir araya getirebiliyorsunuz.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir şarkıyı 3 farklı enstrüman ile çalarak sonrasında bunları tek ekranda birleştirebiliyor.
Sensor Tower 2019 raporuna göre TikTok 2019'un en çok indirilen 5 uygulamadan birisi olmuştu. Listeye 2018 yılında 4. sıradan giriş yapan Çin merkezli ByteDance firmasının uygulaması TikTok 2019'da iki basamak yükselmişti.
2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama olmuştu.
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