Burhan Kuzu'dan hanımağa 'Güniz Akkuş' açıklaması
|30 Mayıs 2020 23:33
|Yazdır
Kendisini "hanım ağa" olarak tanıtan ve son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş'u Meclis'te ağıladığı ortaya çıkan Eski AK Parti milletvekili Prof. Burhan Kuzu konu hakkında açıklamada yaptı.
Güniz Akkuş'un AK Parti'den 3 dönem milletvekili adayı olduğunu belirten Kuzu, "Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır. Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT'sine bakacak değilim" diye konuştu.
"Ben popüler bir siyasetçiyim"
Görüntüler hakkında Twitter'dan açıklama yapan Kuzu, şunları söyledi:
Güniz Akkuş, AK Parti'den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuştur. Bu nedenle Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum dönemde beni ziyaret etmiştir. Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır.Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT'sine bakacak değilim.
Güniz Akkuş, AK Parti'den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuştur. Bu nedenle Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum dönemde beni ziyaret etmiştir. Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır.Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT'sine bakacak değilim.Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) May 30, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
31 Mayıs 2020 00:00
|Fahrettin Altun'dan Kilise'ye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 23:14
|Vaka sayısı yeniden 1000'in altına indi
30 Mayıs 2020 20:41
|Bakan Soylu'dan şehit polis'in eşine başsağlığı telefonu
30 Mayıs 2020 19:21
|Curhurbaşkanı ve 5 Bakan'dan şehit polis için taziye mesajı
30 Mayıs 2020 19:15
|Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya geldi
30 Mayıs 2020 17:16
|Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi
30 Mayıs 2020 16:40
|Bakan'dan sert uyarı! İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak
30 Mayıs 2020 16:11
|Avdan termik santral projesi bakanlık tarafından durduruldu
30 Mayıs 2020 15:55
|Bakan Gül'den Hrant Dink Vakfına tehdide ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 15:33