Burhan Kuzu'dan hanımağa 'Güniz Akkuş' açıklaması

Kendisini "hanım ağa" olarak tanıtan ve son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş'u Meclis'te ağıladığı ortaya çıkan Eski AK Parti milletvekili Prof. Burhan Kuzu konu hakkında açıklamada yaptı.

Güniz Akkuş'un AK Parti'den 3 dönem milletvekili adayı olduğunu belirten Kuzu, "Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır. Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT'sine bakacak değilim" diye konuştu.

"Ben popüler bir siyasetçiyim"

Görüntüler hakkında Twitter'dan açıklama yapan Kuzu, şunları söyledi:

Güniz Akkuş, AK Parti'den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuştur. Bu nedenle Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum dönemde beni ziyaret etmiştir. Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır.Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT'sine bakacak değilim.