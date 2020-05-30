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Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
 30 Mayıs 2020 23:44
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Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Esenburun, Beşkaynak, Bayırlı, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 22.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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