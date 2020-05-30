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Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 'arabada açık hava sineması' etkinliği 'Aile Arasında' filminin gösterimiyle başladı. Nostaljik bir ortamın yaşandığı etkinliğe gelen bazı kişiler çay içerek, bazıları ise çekirdek yiyerek, araçlarında oturup film keyfi yaptı.
 30 Mayıs 2020 23:59
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Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sinema salonları da uzun süre önce kapandı. Bu süreçte beyaz perdeden uzak kalan vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 'arabada açık hava sineması' etkinliğiyle nostalji yaşadı. Araçlarıyla Uncalı Pazar Alanı'na gelen kişiler, Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 'Aile Arasında' filmini araçlarından izleme fırsatı buldu.

Duyurunun yapılmasının ardından 14 dakikada rezervasyonların dolduğu film gösterimi için gelenler, dev ekrana yansıtılan filmin sesini ise özel olarak ayarlanan frekans ile araçlarının radyolarından dinledi. Araçtaki kişilerin maske takması zorunlu kılınırken, alışveriş için ise araçların arasında satıcılar dolaştı. Filmi izlemeye gelen bazı kişiler yanlarında getirdikleri çayları içerken, kimileri ise çekirdek yedi.

'ARAÇTA EN FAZLA 3 KİŞİ OLABİLİYOR'

Toplumun pandemi sürecinde kültür ve sanattan çok uzak kaldığını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Biz sosyal mesafeyi koruyarak nasıl bir etkinlik yapabiliriz diye düşündük. Antalya'da böyle bir etkinlik ilk defa düzenleniyor. Açık bir pazar alanında sosyal mesafeye uyarak 150 araçla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Normalde bu etkinliği 2 gün yapmayı düşünüyorduk. 14 dakikada tüm rezervasyonların dolması nedeniyle 1 ay yapma kararı aldık. Türk ve dünya sinemalarından farklı eserler izleyeceğiz. 18- 65 yaş arası kişiler araçlarıyla katılabiliyor. Araçta en fazla 3 kişi olabiliyor" dedi.

'BU AKŞAM AZ DA OLSA RAHATLADIK'

Etkinlik için belediyeye teşekkür eden Bülent Kaya, "Çayımız, mısırımız her şeyimiz hazır şekilde geldik. Dışarı çıkamadığımız bugünlerde böyle bir etkinlik düzenlediği için belediyeye çok teşekkür ediyorum. Bize hem nostaljiyi yaşattı hem de biraz rahatlattı. Sinemaya gidemiyoruz, sosyal aktivite yapamıyorduk. Bu akşam az da olsa rahatladık" diye konuştu.

Evinden getirdiği çayı içerek filmini izleyen Nuray Kaya da, "Aslında filmi daha önce sinemada izlemiştik. Sadece bu nostaljiyi yaşamak için burada bulunmak istedik" dedi.

Eski filmlerde böyle etkinlikler gördüğünü ancak ilk defa yaşayacağını belirten Hüseyin Demirci ise şöyle dedi:

"Bu kadar uzun süre evde kalmanın ardından bu etkinlik bize çok iyi geldi. Şansımıza izlemediğimiz bir film denk geldi, sinemadaymışız gibi izleyeceğiz. Eski filmlerde böyle bir şeyi görüyorduk ancak ilk defa yaşıyoruz."
DHA
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