1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
 31 Mayıs 2020 00:00
Yazdır
31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge'de Afet Konutları şantiye sahasını inceleyecek ve basın açıklaması yapacak, Kale ilçesinde şantiye sahasında, Battalgazi Çiçekdağı 1. ve 2. bölge şantiye sahalarında, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Malatya/10.00/12.30/14.30/16.30/17.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Samsun/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.

(12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Burhan Kuzu'dan hanımağa 'Güniz Akkuş' açıklaması
30 Mayıs 2020 23:33		 Fahrettin Altun'dan Kilise'ye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 23:14
Vaka sayısı yeniden 1000'in altına indi
30 Mayıs 2020 20:41		 Bakan Soylu'dan şehit polis'in eşine başsağlığı telefonu
30 Mayıs 2020 19:21
Curhurbaşkanı ve 5 Bakan'dan şehit polis için taziye mesajı
30 Mayıs 2020 19:15		 Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya geldi
30 Mayıs 2020 17:16
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi
30 Mayıs 2020 16:40		 Bakan'dan sert uyarı! İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak
30 Mayıs 2020 16:11
Avdan termik santral projesi bakanlık tarafından durduruldu
30 Mayıs 2020 15:55		 Bakan Gül'den Hrant Dink Vakfına tehdide ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - İdari izin neden gebelere verilmedi?00:00 - 31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Ferahlık ve hijyeni elden bırakmayanlara23:59 - Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği23:56 - Yüzerken de 'sosyal mesafe'ye dikkat edilecek23:44 - Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi23:39 - THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi23:33 - Burhan Kuzu'dan hanımağa 'Güniz Akkuş' açıklaması23:26 - 'Sigara dumanı virüs getirebilir'23:23 - Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda açık alanları tercih edin
23:14 - Fahrettin Altun'dan Kilise'ye yapılan saldırıya ilişkin açıklama23:05 - Cuma namazı için stada alınmayan Osman amca konuştu23:03 - Duayen viyola sanatçısı vefat etti23:01 - Facebook TikTok'a rakip olacak uygulamasını tanıttı22:58 - Uzmanlardan göktaşı yorumu: Arazide aramaya gerek yok22:51 - 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi22:49 - Yurdun değişik bölgelerinden karantina haberleri geliyor22:46 - Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izin neden gebelere verilmedi?
31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 2
taze sıkılmış meyve suyu 2
pringles 2
ağzının ayarı olmamak 1
corona virüs vaka sayısı 2
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
seğirmek 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 3
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam