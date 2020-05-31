31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge'de Afet Konutları şantiye sahasını inceleyecek ve basın açıklaması yapacak, Kale ilçesinde şantiye sahasında, Battalgazi Çiçekdağı 1. ve 2. bölge şantiye sahalarında, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Malatya/10.00/12.30/14.30/16.30/17.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Samsun/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.

(12.00)

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