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Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga, Türkiye'nin önemli oyun şirketlerinden Peak'i 1,8 milyar dolara satın alıyor.
 31 Mayıs 2020 00:45
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Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor

Peak ile Zynga arasındaki 1,8 milyar dolarlık (yaklaşık 12,5 milyar TL) anlaşma imzalandığında, bugüne kadar Türkiye'de internet alanında gerçekleşen en büyük satın alma tamamlanmış olacak.

Peak, oyun geliştirmeye devam edecek

Webrazzi'den Arda Kutsal'ın haberine göre, yaklaşık 1 aydır devam eden süreç sonunda imzaların bugünlerde atılması beklenirken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durumun değişebileceği belirtildi.

Elinde Toon Blast ve Toy Blast adında uygulama marketlerinin tepesinde yer alan popüler 2 oyunu olan Peak'in Zynga tarafından satın alındıktan sonra sahip olduğu ekiple Peak şirketi altında oyun geliştirmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Zynga'nın 1,8 milyar dolarlık satın almanın bir bölümünü nakit, bir bölümünü de Zynga hissesi ile ödeyeceği belirtiliyor.

Satış tamamlandığında kim, ne kadar kazanacak?
Şirket 1,8 milyar dolara satılırsa bu satışın en büyük payı Earlybird'ün olacak. Avrupa merkezli fon, satın alma bedelinin yüzde 43'ünden fazlasını yani yaklaşık 780 milyon doları kasasına koyacak. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Sidar Şahin 384 milyon dolar, aynı şekilde ilk yatırımcılardan Hummingbird Ventures da yaklaşık 362 milyon dolar alacak. Trendyol kurucusu Demet Mutlu ile Evren Üçok da 86 milyon dolar ve 139 milyon dolarlık yani toplam 225 milyon dolarlık geri dönüşe sahip olacaklar. Son olarak Endeavor'un Catalyst fonu da 47 milyon dolar gelir elde etmiş olacak.

2017 yılında Peak'in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın alan Zynga, 2018 yılında da Türk oyun şirketi Gram Games'i 250 milyon dolara satın almıştı.

PEAK, GEÇEN YIL 41 TV'DE AYNI ANDA YAYINLANAN REKLAMI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yerli oyun şirketi Peak Games, dün gece 41 ulusal televizyon kanalında aynı anda yayınlanan 3 dakikalık reklamıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Memurlar.Net
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