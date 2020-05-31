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Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım yaptı. Azap, paylaşımında "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" ifadelerini kullandı.
 31 Mayıs 2020 02:08
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Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Azap, şu ifadeleri kullandı:

* Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış.

* Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız.
Memurlar.Net
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