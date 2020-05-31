Şanlıurfa'da bir mahalle ile 5 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.
|31 Mayıs 2020 06:20
|Yazdır
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suruç, Haliliye, Karaköprü, Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Suruç'un kırsal Ağırtaş Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye 2, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Sitesinde bir tekstil firması ile Siverek 2, Eyyübiye 2, Haliliye 2, Karaköprü 1 ve Eyyübiye 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ağalara beleş kadrolar dahil memuriyette bekleme süreleri
31 Mayıs 2020 06:55
|e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok
31 Mayıs 2020 01:20
|Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
30 Mayıs 2020 22:46
|İETT'den Yeşilköy Acil Durum Hastanesi için yeni hat
30 Mayıs 2020 20:53
|Seyahat izin belgesi zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
30 Mayıs 2020 19:29
|Metin Kıratlı'dan 'kronik hastalık' açıklaması
30 Mayıs 2020 19:24
|Tunceli'de 'Vefa'lı eller yaşlı vatandaşın kirazlarını topladı
30 Mayıs 2020 18:57
|Hastanelerin normalleşme rehberi
30 Mayıs 2020 18:52
|Bakan Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
30 Mayıs 2020 18:36
|İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi
30 Mayıs 2020 18:29