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Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti.
|31 Mayıs 2020 06:40
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti.
Kent merkezinden Aydın istikametine giden Büşra Çerşil'in (26) kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra, kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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