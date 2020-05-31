Vekil transferini bitirecek formül

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği hülle yoluyla milletvekilli transferinin önlenmesine yönelik hazırlıklar doğrultusunda AK Parti bu konudaki dünya örneklerini inceledi.

Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi, milletvekillerinin etik olmayacak şekilde parti değiştirmelerinin önlenmesi konusunda dünya parlamentolarda nasıl bir yol izlendiği konusunda araştırma yaptı. MHP yönetimine de iletilen bu araştırma dahilinde özellikle bazı Avrupa ülkelerindeki uygulamaları değerlendiren AK Parti yönetimi, MHP ile farklı formülleri masaya yatıracak. Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne uygun olacak şekilde hazırlanacak çalışma için son kararı liderler verecek. AK Parti'nin MHP'ye sunduğu araştırma raporunda bazı Avrupa ülkelerinde seçimden sonra parti gruplarının oluşması için birkaç aylık bir süre verildiği, bu süre içinde milletvekillerinin hangi parti grubuna katılacakları konusunda tercih yaptıkları, siyasi parti grupları oluştuktan sonra ise yeni grup kuramadığı belirtildi. AK Parti'de tartışılan formüllere dünya parlamentolarındaki uygulamalardan da yola çıkılarak yeni seçenekler eklendi. Buna göre milletvekillerinin hangi siyasi parti ile yola devam edecekleri konusunda seçimden belli bir süre sonra tercih yapmaları, bu aşamadan sonra parti değiştirmenin söz konusu olmayacağına yönelik model üzerinde duruluyor. Masada olan formüllerden bir diğeri ise partisinden istifa eden milletvekiline sadece bir kere parti değiştirme hakkı verilmesi. Buna göre milletvekilleri bir seçim dönemi boyunca ikinci defa parti değiştiremeyecek, katıldığı partiden istifa ederse yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edecek.

MECLİS'TE ALTI AY SINIRI

Bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis'te grubu bulunması şartının yerine getirilmesi konusunda ise altı aylık bir süre sınırı getirilmesi tartışılıyor. Bu formüle göre seçim takviminin başlamasından en az altı ay önce grup kuran partiler seçime katılabilecek, bu tarihten sonra oluşturulan siyasi parti gruplarının ise seçime girmesi mümkün olmayacak.

AK PARTİ'DE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Öte yandan milletvekili transferlerinin önlenmesine yönelik hazırlıklar konusunda AK Parti içinde farklı değerlendirmeler de yapılıyor. Edinilen bilgilere göre bu konuda geçmişte de çeşitli adımlar atıldığını, ancak hülle yoluyla siyasi parti değiştirilmesinin önüne geçilemediği vurgulanıyor. AK Parti kaynakları, milletvekillerinin parti değiştirmesinin kanunlarla engellenmesinin doğru olmayacağını belirtirken "Bu mesele, ahlaki bir problemdir. İstediğiniz kadar engel koyun, bunun sonu olmaz. Siyasi etik açısından bu olaya bakmak lazım" görüşünü dile getiriyor.

İÇ TÜZÜK TASLAĞI PARTİLERE SUNULACAK

MHP lideri Bahçeli'nin TBMM iç tüzüğü değişikliği önerisi konusunda da Meclis Başkanlığının hazırlık yaptığı öğrenildi. TBMM yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olacak şekilde tecrübeli Meclis bürokratları ve uzmanlara çalışma yaptırdığı belirtildi. Yeni sisteme göre Meclis çalışmalarını düzenleyen iç tüzük taslağının siyasi partilere sunulacağı ifade edildi. İç tüzük taslağında özellikle ihtisas komisyonlarında kanun tekliflerinin daha detaylı tartışılması, komisyonların resen kanun teklifi verebilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU