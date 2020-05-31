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Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim

Milyonların beklediği şehirler arası seyahatler 'start' alıyor. Geceden itibaren özel araçlar yola çıkacak. Yarın uçak ve otobüsler ilk seferlerini yapacak. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden Anadolu'ya ve tatil yörelerine, ilk etapta 3 milyon kişilik hareketlilik bekleniyor.
 31 Mayıs 2020 07:26
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Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim

Salgınla mücadeleye devam eden Türkiye, bu süreçte en büyük normalleşme adımını atıyor. Uzun süredir milyonların beklediği şehirler arası seyahatler yarın başlıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerden Anadolu'ya ve tatil yörelerine büyük göç başlayacak. Perşembe ve cuma gerçekleşen bilet satışlarında yüzde 50 yükseliş kaydedildi. Yarı kapasite ile çalışacak otobüslerde yerler hızla dolmaya başladı. Hafta içi her noktaya uçuşlar da başlayacak. Uçaklarda da boş koltuklar, bazı seferlerde tükendi. Bu gece yarısı hareketlilik özel araçlarla başlayacak. Yarın gün boyunca otobüs ve uçaklar devreye girecek. Okulların tatil olması ve yaz mevsiminin de etkisiyle, ilk etapta yurt genelinde yaklaşık 3 milyon kişilik bir hareketlilik bekleniyor.

Online bilet satan bir firmanın üst yöneticisi Yaşar Çelik "Nisan ayında sektörde bilet satışı sıfırken, mayısta, geçen yılın aynı ayının yüzde 10'nunu gördük. Bugünlerde ise yüzde 50'nin üzerinde artış var. Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin her yerinde hareketlilik başladı. Otobüslerde olduğu kadar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için de bu durum geçerli. İç pazarda gerçekleşen bu artışın, Kurban Bayramı etkisini de göz önünde bulundurarak, temmuz ve ağustosta hızlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Covid-19'a karşı hazırlıklarını yaparak sertifikalarını alan 6 havalimanımızda 1 Haziran itibarıyla iç hat uçuşları başlayacak. İlk seferimizi de 1 Haziran saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Esenboğa Havalimanı'na yapıyoruz. 1 Haziran'da İzmir'e, Antalya'ya ve Trabzon'a da uçuş seferleri gerçekleştirilecek. Daha sonra bütün havalimanlarımızda uçuşlarımız kademeli başlayacak. Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır. Trafik kapsamında slot planlamalarını da yaparak, havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını sağlayacağız. Yolcu sirkülasyonunu en uygun düzeyde tutacağız. Çıkış noktasından varış noktasına kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar" değerlendirmesinde bulundu.

BUNLARA DİKKAT

Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olacak. Uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak. Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Maskesiz, araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçiye izin verilecek. Karşılama ve uğurlamaya gelenler terminale giremeyecek. Yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.

KODU AL, MASKE TAK, YOLA ÇIK

Şehirler arası seyahat edecekler, özel araçlarıyla da gidecek olsa, sağlık durumlarını gösterecek HES kodu alacak. Turizm ve seyahat sektörünün temsilcileri, "Bu kod iç seyahat için bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar, otobüslere ve uçuşlara kabul edilmeyecek. Otobüs firmaları ve uçaklar; mesafeli koltuk, dezenfektasyon, maske, siper ve eldiven gibi tüm önlemleri aldı. Lütfen bu kurallara herkes uysun ve salgında başa dönmeyelim. Böylece hem güvenli seyahat edelim hem de birçok sektörde tekrar çarkların dönmesini sağlayalım" uyarısında bulundu.

18 YAŞ ALTI AİLESİYLE GİDECEK

Şehirler arası yolcular arasında 18 yaş altında bulunanlar, aileleriyle seyahat edebilecek. Sistem, 18 yaş altındakilere HES kodu üretmiyor. Bu sebeple ebeveynlerin HES kodunun bulunması yeterli olacak.

UÇAK FİYATLARI OTOBÜSE YAKIN

Yola çıkacaklar bilet fiyatlarını da merak ediyor. Uçak fiyatlarının, popüler lokasyonlarda otobüs biletlerine yakın seyretmesi dikkat çekti. Özellikle İstanbul'dan Ankara, Tabzon ve Antalya'ya uçak bileti fiyatları, otobüs biletlerine alternatif sunuyor. İlk hafta düzenlenecek seferlere göre fiyatlar ortalama şu seviyelerde gerçekleşecek:
- İSTANBUL (AV) - ANKARA: Uçak 223 TL, Otobüs 160 TL
- İSTANBUL (AV) - ANTALYA: Uçak 262 TL, Otobüs 200 TL
-İSTANBUL (AV) - TRABZON: Uçak 300-343 TL, Otobüs: 300 TL
- İSTANBUL (AV) - VAN: Uçak 500-683 TL, Otobüs: 400 TL
Söz konusu fiyatlar; sefer saatlerine, hava yolu firmasına, İstanbul'dan hareket noktasına ve doluluk oranlarına göre, anlık olarak değişiklik gösterebiliyor.

OTOMOBİL EN UCUZ SEÇENEK

Bu dönemde özellikle kalabalık aileler için özel araçla seyahat, maliyet açısından en uygun seçenek gözüküyor. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi de özel araçları öne çıkardı. LPG'li otomobille 1 km'lik mesafe 25 kuruşa alınabiliyor. Benzinli ve dizel araçlarda 35-40 kuruş civarında seyrediyor. Burada, gidilecek güzergahlara göre otoban ve köprü ücretleri ek maliyet çıkarabiliyor.

YHT DE EKONOMİK ALTERNATİF

Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında, sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 YHT seferi de geçen hafta başlamıştı. Trenler de yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. İstanbul-Konya bileti 85 TL, İstanbul-Ankara da 70 TL fiyatla satılıyor. Yaş ve meslek gruplarına göre çeşitli indirimler de mevcut...

OTOBÜSTE AİLEYE ÖZEL TALEP

Şehirler arası otobüslere 'yarı kapasite sınırı'ndan dolayı en fazla yüzde 100 zam yapabilme hakkı tanınmıştı. En uzak mesafeye ise 500 TL limiti getirilmişti. Firmalar, bir kişiden genelde iki kişilik koltuk fiyatını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde otobüsçüler, aile bireylerinin yan yana oturması talebinde bulunmuştu. Böylece bilet fiyatları daha da düşürülebilecek.
Türkiye
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