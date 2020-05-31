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Dokuz yıldır en kritik yerlerde: FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar

Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk'ün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin öncesi ve sonrasında 9 yıldır kritik görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.
 31 Mayıs 2020 07:40
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Dokuz yıldır en kritik yerlerde: FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk'ün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden önce ve sonrasında 9 yıldır kritik görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.

4 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından birçok üst düzey generalin emir subayı darbe girişimi ve FETÖ kapsamında tutuklanmıştı. 4 yıl kendisini gizlemeyi başaran Öztürk, ankesör ve ardışık aramalara yönelik yapılan çalışmalarda yakayı ele verdi. Binbaşı Öztürk'ün cep telefonuna ait HTS kayıtlarından, FETÖ'nün firari yöneticisi L.Ç. tarafından 7 sabit hattan 11 kez ardışık arama yöntemiyle arandığı, Öztürk'ün ayrıca, ankesörlü telefonlar ile market ve bakkal gibi yerlerden arayarak iletişim kurduğu L.Ç. ile 2016 yılında da sık sık görüştüğü saptandı. Öztürk, ilk sorgusunda suçlamaları reddederken, soruşturmada yeni gözaltı kararları verilebileceği belirtiliyor. TSK'da kripto unsurların açığa çıkarılmasına ilişkin çalışmalar de vam ediyor.

GENELKURMAY İSTİHBARATTAYDI

Binbaşı Öztürk'ün mesleki geçmişi FETÖ'nün TSK'daki yapılanırken uyguladığı yöntemlere uygun bir seyir izliyor. Kritik dönemlerde kritik görevlerde yer aldığı görülen Öztürk, 2002 yılı mezunu. 2003 yılında sınıf okulundan mezun olduktan sonra Sakarya 1. Piyade Tugay Komutanlığı'na tayin olan Öztürk, 2008 yılına kadar burada görev yaptı. Öztürk, Sakarya'da iken 2006-2008 yıllarında Şırnak'a geçici görevle gönderildi. Öztürk'ün, Şırnak'ta bulunduğu sırada 2008 yılında Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlaması dikkat çekti. 2008'de Edirne'ye atanan Öztürk, 2011 yılında istihbarat sınıfına geçti. Burada 17 haftalık kursu tamamladıktan sonra 2011 yılında Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı'na proje subayı olarak atanan Öztürk, 2013 yılında ise Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Daire Başkanlığı'na araştırma subayı olarak atandı. Halen FETÖ ile mücadelede etkin çalışmaların yürütüldüğü bu birimler, söz konusu dönemde FETÖ'nün gizlenmesi ve FETÖ'cülerin kritik birimlere yerleştirilmesinde öne çıkıyordu.

5 YILDIR EMİR SUBAYI

Binbaşı Öztürk, komutanlık ve karargah subaylığı eğitimini tamamlayarak muvazzaf olduğu 2015 yılında 7'nci Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz'ın emir subayı olarak atandı. Geçen yıl serbest kalan Yılmaz'ın darbe ve FETÖ üyeliğinden tutuklandığı 15 Temmuz'dan sonra 7'nci Kolordu Komutanlığına atanan Ali Sivri'nin emir subayı olarak çalışmaya devam etti. FETÖ'nün ankesör ve ardışık arama yönteminin henüz tespit edilmediği söz konusu dönemde, hakkında FETÖ'cü olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmayınca kripto olarak kalan Öztürk, 2017 yılında Ali Sivri 4'üncü Kolordu Komutanlığı ve Ankara Garnizon Komutanlığı'na atanınca onunla birlikte Ankara'ya gelerek görevine devam etti. Sivri'nin Ege Ordu Komutanlığı'na atandığı 2019 yılında da Öztürk, Sivri ile birlikte Ege Ordu Komutanlığı'na gitti. FETÖ darbe girişiminden bu yana 4 yıldır Korgeneral Sivri'nin emir subayı olarak görev yapan Öztürk TSK'daki görev süresinde, ayrıca, 2009-2010 ve 2013-2014 yıllarında iki kez geçici görevle Kosova'da bulundu.

Kıymet Sezer
Yeni Asya
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