Yüz kırk beş bin kişilik iyilik ordusu: Virüsle mücadelede destan yazıyorlar

Türkiye'deki 11 Mart'ta ilk korona vakası tespitinin ardından sadece sağlık alanında değil, toplumsal yardımlaşma için de bir dizi tedbir aldı. Bunların en önemlisi 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı genelgesi ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu oldu.

22 Mart'ta 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı ile sahaya inen gruplar, o günden bugüne kadar milyonlarca kişiye dokundu. 81 il ve ilçelerinde oluşturulan Vefa Destek Gruplarında, 25 bin 753 öğretmen, 30 bin 451 din görevlisi, 17 bin 363 polis/bekçi, 13 bin 385 jandarma, değişik kamu kuruluşlarında çalışan 48 bin 175 personel, 789 gönüllü motorsiklet sürücüsü ve 8 bin 991 sivil toplum kuruluşu çalışanı olmak üzere toplam 144 bin 907 kişi görev aldı.

Vefa Destek Grubu'na doğrudan başvuru ve çağrı merkezleri aracılığı ile toplam 7 milyon 647 bin 218 talep geldi. Büyük çoğunluğunu ilaç, ekmek, su ve diğer gıda maddeleri gibi zaruri ihtiyaçların oluşturduğu talepler ekipler tarafından yerine getirildi. Gruplar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle maaşlarını alamayanların imdadına da yetişti. PTT aracılığıyla maaş alan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emeklilik maaşları olmak üzere diğer ödemeleri evlerine teslim edildi. Bu kapsamda 3 milyon 124 bin 580 hane Vefa Destek Grupları tarafından ziyaret edildi.

HİJYEN DE ONLARDAN SORULDU

İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından dağıtılan nakdi yardımlar da 'Vefa Ordusu' tarafından ulaştırıldı. Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşen 965 bin 887 hane, Vefa Destek Grubu'nun teslim ettiği yardımlarla nefes aldı. Vefa Destek Grubu'nin bir diğer hizmeti de Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara gönderilen, kolonya ve maskeden oluşan hijyen paketini ulaştırmak oldu. İstanbul'da 1 milyon 79 bin 579, Ankara'da 484 bin 921, Bursa'da 302 bin 77, Kocaeli'de 129 bin 401, Konya'da 227 bin 178 ve İzmir'de 512 bin 791 paket olmak üzere toplam 2 milyon 735 bin 647 paketi adreslerine teslim edildi. KKTC ve diğer illerle birlikte toplam hijyen paketi götürülen kişi/hane sayısı 2 milyon 988 bin 148'e ulaştı.

CHP ve HDP saldırdı

70 gündür kapı kapı dolaşarak vatandaşın ayağına hizmet götürün Vefa Grupları, vatandaştan da büyük takdir topladı. Kimi vatandaş ikramda bulunmadan grupları göndermedi kimisi gruplara bahşiş vermeye kalkıştı. Ancak sadece CHP ve HDP/PKK'dan Vefa Ordusu'na saldırı geldi. Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi'nden dönüşte silahlı saldırı düzenlendi. 2 görevlinin şehit olduğu saldırıyla ilgili aralarında HDP üyelerinin de olduğu isimler gözaltına alındı. Vefa grupları Adana Yüreğir'de ise CHP'lilerin saldırısına uğradı. CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım daha önce 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan 3 kişi, yardım dağıtan kaymakam ve beraberindeki ekibi darp etmek istedi. Olayın ardından tutuklanan Yıldırım cezaevine konuldu.

Burak Doğan