1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji bu bölge ve illeri uyardı: Sağanak bekleniyor

Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 31 Mayıs 2020 08:00
Yazdır
Meteoroloji bu bölge ve illeri uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüz kırk beş bin kişilik iyilik ordusu: Virüsle mücadelede destan yazıyorlar
31 Mayıs 2020 07:51		 Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim
31 Mayıs 2020 07:26
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
31 Mayıs 2020 02:08		 Yüzerken de 'sosyal mesafe'ye dikkat edilecek
30 Mayıs 2020 23:56
Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda açık alanları tercih edin
30 Mayıs 2020 23:23		 Cuma namazı için stada alınmayan Osman amca konuştu
30 Mayıs 2020 23:05
Duayen viyola sanatçısı vefat etti
30 Mayıs 2020 23:03		 Uzmanlardan göktaşı yorumu: Arazide aramaya gerek yok
30 Mayıs 2020 22:58
Emekli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti
30 Mayıs 2020 21:40		 Bisikletten düşen genç mimar hayatını kaybetti
30 Mayıs 2020 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Meteoroloji bu bölge ve illeri uyardı: Sağanak bekleniyor07:51 - Yüz kırk beş bin kişilik iyilik ordusu: Virüsle mücadelede destan yazıyorlar07:40 - Dokuz yıldır en kritik yerlerde: FETÖ'cü binbaşı hakkında çarpıcı detaylar07:26 - Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim07:10 - Yerli silahlara dünya çapında ilgi artıyor06:55 - Ağalara beleş kadrolar dahil memuriyette bekleme süreleri06:40 - Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti06:31 - Koronavirüsten dünyada en çok ölümün olduğu ülkeler06:20 - Şanlıurfa'da bir mahalle ile 5 bina karantinaya alındı02:13 - Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu
02:08 - Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!01:20 - e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok00:55 - Bitlis Sehi Ormanlarında, 3 terörist etkisiz hale getirildi00:45 - Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor00:38 - İlk kez bir özel şirket insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmiş oldu00:03 - İdari izin neden gebelere verilmedi?00:00 - 31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Ferahlık ve hijyeni elden bırakmayanlara
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izin neden gebelere verilmedi?
e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor
Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu
Ağalara beleş kadrolar dahil memuriyette bekleme süreleri
İlk kez bir özel şirket insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmiş oldu
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seyahat yasağının kaldırılması 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
çok muhabbet tez ayrılık getirir 5
kamer genç 1
istanbul 1
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 2
bugün yazasım yok 2
padavra 1
arka sokakların halen devam etmesi 2
pazar gününü evde geçirmek 1
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam