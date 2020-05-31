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Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı

Hastalığa karşı bağışıklık kazanıldığının göstergesi olan antikor testleri özellikle toplu alanlardaki insanlara yapılacak, bu sayede gizli taşıyıcılar da belirlenecek. Testler normalleşme sürecinde de bir fırsat oluşturacak.
 31 Mayıs 2020 08:55
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Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Normalleşmeyle birlikte antikor testleri de hastanelerde uygulanmaya başlandı. Kan örneğinden bakılan bu testlerde, vücütta virüse karşı gelişen antikor seviyesi ölçülüp değerlendiriliyor. Bazı kitler pozitif, negatif şeklinde sonuç verirken, bazı testler de ise antikor seviyesi rakamsal olarak ifade edilebiliyor. Antikor test sonucunun pozitifliği ise hastalığa karşı bağışıklık kazanıldığını gösteriyor. Antikor testlerinin özellikle şirket çalışanları, spor müsabakaları, yolculuklar ve toplu alanlarda bulunacak insanlar için normalleşme sürecinde bir fırsat oluşturacağı belirtiliyor. Antikor testleri sayesinde hastalığı belirtisiz geçirenlerin saptanmasının normalleşme süreci için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Gizli taşıyıcılar

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, yeni geliştirilen testlerin yüzde 100'e yakın doğru sonuç verdiğini söylüyor; "Hastanemizde Kovid-19 antikor testleri ücretsiz olarak bakılmaya başlandı. Gizli taşıyıcılar antikor testiyle belirlenecek. Yeni geliştirilen testle, hastalığı belirtisiz geçirenler de tespit edilecek. Test 30 dakikada sonuçlanıyor. 300 sağlık çalışanımıza yaptığımız testlerin sonucunda, bu kişileri iyi koruduğumuzu anladık."

'O kadar daha var'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de "Antikor testleri kişinin daha önce enfekte olup olmadığını ortaya koyar. Ancak testin pozitif çıkması, virüse karşı yeterli bağışıklık kazanıldığı anlamına gelmez. Tüm vatandaşlara bu testlerin yapılması mümkün değil. Örneklem gruplar üzerinden yaklaşık rakamlara ulaşmak mümkün. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan pilot çalışmada tespit edilemeyen vaka sayısının tespitli olanın 10 katı olduğu yönündeki tezleri çürüttü. Türkiye'de tespit edilen vaka sayısı kadar tespit edilemeyen vaka sayısı olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

En iyisi 14. gün

Türkiye Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, "Antikor testleri bu açıdan büyük önem taşıyor. Almanya ve İsviçre'nin ürettiği kitler diğer ülkelerde üretilen kitlerden daha güvenilir olduğunu biliyoruz. Antikor testi 14. gün sonunda yapıldığında yüzde 100'e yakın bir sonuç vermiş oluyor" açıklamasında bulundu.

Parmak ucu testi

İstanbul'da özel sağlık merkezinde görevli uzman doktor ise, bazı özel hastanelerin antikor testleri öncesi vatandaşlara 200 ile 400 lira arasında muayene ücreti çıkardığını belirterek; "Almanya ve ABD'den alınan test bir test kitinin maliyeti 6 dolar. Doğruluk oranı yüzde 98. Çin malı testler ise güvenilir değil. Doğruluk payı yüzde 60. Özellikle parmak ucundan kan örneği ile çalışılan testlerin doğruluk oranında düşüklük olabiliyor" dedi.
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