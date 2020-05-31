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Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip

Normalleşmeyle beraber toplu mekanlarda kurallara uyulup uyulmadığı önemli hale geldi. AVM, mağaza, otel, restoran, okul, iş yeri ve havalimanlarında maske, sosyal mesafe, ateş ve insan yoğunluğu ölçümü yapan teknoloji furyası başladı.
 31 Mayıs 2020 09:13
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Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Ülkemizde koronavirüs salgını kontrol altına alınırken, normalleşmeyle beraber teması en aza indiren, sosyal mesafeyi koruyan, yoğunluk ölçümü, ateş ve maske kontrolü yapabilen teknolojiler öne çıkıyor.

1 Haziran'da kapalı olan pek çok alan da açılacak. AVM, mağaza, otel, cami, restoran, okul, havalimanı, iş yeri ve fabrikalarda kurallara uyulup uyulmadığı önemli hale gelecek. Son dönemde pek çok girişimci yapay zeka, nesnelerin interneti ve video analiz gibi teknolojilerin kullanıldığı takip çözümlerini tanıtıyor.

Nesnelerin internetini kullandı

Bu alanda nesnelerin interneti (iOT) teknolojilerini kullanarak çözüm geliştirenler de var. Hollandalı NetOP Teknoloji, Türk ortağı Detaysoft'la bu çözümlerini Türkiye ve dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sensör temelli teknolojiler geliştiriyorlar. Masa doluluk oranı, vücut ısısı, ortamın hava kalitesini, insan yoğunluğunu ölçüyorlar. Sosyal mesafe bilekliği de bulunuyor. Sensörler, sesli ve ışıklı alarm veriyor. Sosyal mesafe bilekliğiyle kişiler yakınlaşınca uyarı yapılıyor. IoT çözümlerinden biri olan EvdeKal sensörü ile karantina kurallarına uyulup uyulmadığı uzaktan takip edilebiliyor.

6 metre uzaktan ölçüm yapıyor

Yıldız Teknopark firması Ayvos'un geliştirdiği takip çözümü yapay zeka destekli. Yazılımın kameralara entegre edilmesiyle sistem devreye giriyor ve sosyal mesafenin ihlal edildiği, maske kullanılmadığı durumlar tespit edilerek yetkililere bildiriliyor. Termal IP kameralar üzerinden 6 metre mesafeden temassız bir şekilde anında ateş ölçümü yapabilen bu yazılım, kişi özelinde dezenfektan kullanılıp kullanılmadığını da saptıyor. Ayvos Kurucusu ve CEO'su Eray Hangül, şu ana kadar alınan önlemlerin boşa gitmemesi için normalleşme sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir alanda toplam kaç kişi var?

Sensormatic bu alanda birçok çözüm sunuyor. Yoğunluk Ölçüm Çözümü, bir alandaki kişi sayısının anlık olarak takip edilebilmesini sağlıyor.

Yoğunluk ölçümü yapılacak alanın girişine konumlandırılan ekrana, içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin girebileceği ve yaklaşık ne kadar süre bekleneceği bilgileri görsel olarak yansıtılıyor. Sosyal Mesafe Koruma Çözümü, kişiler arasındaki mesafe çok yakın ise uyarı veriyor. Akıllı telefonlara kurulan mobil uygulama veya giyilebilir uyarı cihazı 'beacon' da, 2 metre mesafeden az ve 2 dakikadan daha uzun süre temas halinde sesli uyarı veriyor.

Ateş ölçme kuyruğuna son

AVM'ler, kamu binaları, semt pazarları, fabrikalar gibi toplu girişin yapıldığı yerlerde ise herkesin teker teker ateşi ölçülmeye başlandı. Bu ise uzun kuyruklara neden oluyor. Siemens, 5 metreye kadar mesafeden anlık ölçüm yapan ve kişilerin maske takıp takmadığını tespit edebilen termal kamera sistemi ise bu riskleri ortan kaldırıyor. Siveillance Termal Kalkan, binaya giriş yapacak kişilerin vücut ısısını anlık ölçerken, sonuçları video ve kurumsal erişim sistemlerine entegre ediyor. Sesli ve görsel alarm veriyor.

Maskesini çıkarana uyarı

Video yönetim sistemleriyle de takip çözümleri var. Maske algılama, kişi sayma, mesafe ölçme, erişim kontrolü, istatistik görüntüleme, vücut ısısı ölçme, ziyaretçi uyarı ekranları, personel uyarı sistemleri hem tespit hem de müdahale sürecinde kurumlara yardım ediyor. Milestone Systems bu alanda çözümler geliştiriyor. Firmanın Güney Doğu Avrupa Satış Müdürü Özgür Uygur, "AVM ve mağazalarda insan yoğunluğu, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı, metrekareye düşen insan sayısı, ısı haritası video analiz sistemiyle tespit edilebiliyor. Kişinin maskesini takmadığı, çenesine indirdiğini anlayan sistem, anında uyarı veriyor" diyor.
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