1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye organize etti, imece usulü çay topladılar

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Türkiye'de belki de bir ilk gerçekleştirilerek belediye tarafından ilçede çay toplama seferberliği ilan edildi. 90 kişi 1,5 gün boyunca imece usulü ile çay toplarken, toplanan çaylardan belediyeye 20 bin 195 TL gelir elde edildi.
 31 Mayıs 2020 09:27
Yazdır
Belediye organize etti, imece usulü çay topladılar

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Türkiye'de belki de bir ilk gerçekleştirilerek belediye tarafından ilçede çay toplama seferberliği ilan edildi. 90 kişi 1,5 gün boyunca imece usulü ile çay toplarken, toplanan çaylardan belediyeye 20 bin 195 TL gelir elde edildi.

Rize'de Fındıklı Belediyesi Lazca ismi 'Meci' olan imece ile ilçede çay toplama seferberliği ilan etti. "Fındıklı'da meci var" diye yolan çıkan Fındıklılı vatandaşlar, belediyenin organizasyonu ile çay toplamaya başladı. 90 kişinin katıldığı imece uygulamasında çay bahçesi temizleme, çay toplama, toplanan çayı taşıma ve satma işinin yanı sıra bir de çalışan gruba yemek yapma konusunda iş bölümü yapıldı.

Sadece 1,5 gün çalışan 90 kişilik ekip toplamda 5 bin 770 kilogram çay toplayarak bu çayı fabrikaya satarak 20 bin 195 TL gelir elde etti. İmeceyle çay toplanan arazinin sahibi ise elde edilen geliri ilçede yapılacak toplumsal işlerinde kullanılması için Fındıklı Belediyesi'ne bağışladı. Ayrıca 5 bin 770 kilogram çayı tek seferde satın alan 3 özel çay fabrikası da imeceye bu şekilde katkı sağlamış oldu.

İmece'ye katılan ve geliri belediyeye bağışlayan vatandaşlara teşekkür eden Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yaptığı açıklamada "1,5 gün boyunca toplamda 90 kişinin katılımıyla, toplama, temizleme, taşıma, satma ve yemek ekipleri oluşturulmuş, meci usulü 5 bin 770 kilogram çay toplanmış, 20 bin 195 TL gelir elde edilmiştir. Arazinin ürününü belediyemizin toplumsal işlerinde kullanılmak üzere bağışlayan yurttaşımıza, topladığımız çayı alan çay fabrikası işletmesine ve meciye katılan tüm yurttaşlarımıza halkımız adına teşekkür ediyoruz. Hep birlikte üretmeye ve yönetmeye devam edeceğiz. Meci'yi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
30 Mayıs 2020 23:59		 Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
30 Mayıs 2020 23:44
İl Sağlık Müdürü açıkladı: 3 günde 4 pozitif vaka görüldü
30 Mayıs 2020 22:13		 Bir aydır vaka görülmeyen ilçede ikinci dalga şoku
30 Mayıs 2020 21:18
İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar
30 Mayıs 2020 21:06		 Bodrum'da halk plajları 1 Haziran'a hazırlanıyor
30 Mayıs 2020 21:04
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
30 Mayıs 2020 18:20		 Kayseri'de 82 yıllık tarihi okul sınavla öğrenci alacak
30 Mayıs 2020 17:53
Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
30 Mayıs 2020 17:00		 Gümüşhane'de, Dipsiz Göl karmaşası
30 Mayıs 2020 16:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'hidroksiklorokin' açıklaması10:25 - Bakan Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı10:22 - Ticaret Bakanı Pekcan'dan yarın açılacak esnafa uyarı10:15 - Terhisler bugün başlıyor... Bedelli askerlik 20 Haziran'da10:10 - Polisinten 'Garaj' isimli yeni nesil operasyon: 5 gözaltı10:06 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri09:52 - Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!09:36 - Yurtdışında okuyanlara güvenli liman imkanı09:27 - Belediye organize etti, imece usulü çay topladılar09:23 - İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
09:20 - Yasağa rağmen Bursa'yı ayağa kaldırdı, 500 lirayı görünce teslim oldu09:13 - Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip08:55 - Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı08:48 - Yarın başlıyor... Her mahküma bir ziyaretçi08:36 - Erdoğan talimat vermişti, baroların seçim sistemi değişiyor08:21 - Yetmiş beş gündür hastanede: O doktorun özverisine plaket08:15 - Vekil transferini bitirecek formül08:00 - Meteoroloji bu bölge ve illeri uyardı: Sağanak bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izin neden gebelere verilmedi?
e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Ağalara beleş kadrolar dahil memuriyette bekleme süreleri
Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor
Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
FETÖ'cü emir subayı dokuz yıldır en kritik yerlerde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamer genç 1
seyahat yasağı 2
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
Videolu yemek tarifleri 1
taze sıkılmış meyve suyu 2
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 3
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
senli benli olmak 2
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam