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Yurtdışında okuyanlara güvenli liman imkanı

Pandemiyle başarılı mücadelesiyle Dünya'ya parmak ısırtan Türkiye, yurtdışında okuyan ancak diğer ülkelerdeki koşullar nedeniyle eğitim hayatlarını Türkiye'de sürdürmek isteyenlere fırsat tanıyor. YÖK, bu kapsamda yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı
 31 Mayıs 2020 09:36
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Yurtdışında okuyanlara güvenli liman imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs salgını nedeniyle üniversite eğitimlerinde bazı değişiklikleri hayata geçirdi. Yapılan değişikliklerin ilk kısmı yurtdışında eğitim gören Türk öğrencileri ilgilendiriyor. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı. Bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı. Bu düzenleme üniversitelere girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programlarını kapsamıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç "Küresel salgın ve sağlık endişeleri nedeniyle ülkemize dönmek isteyen yurt dışında okuyan Türk öğrencilerimiz ile yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de okumalarını kolaylaştıracak" dedi.

İLK BİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRENLERE EK FIRSAT:

Üniversite sıralamalarında ilk binde olan okullarda okuyan öğrenciler başarı sıralaması koşulundan muaf olacak. Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması bu öğrencilere geçerli olmayacak.

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ İMKANI:

Yine önümüzdeki yıla mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrenciler, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa intibaklarını gerçekleştirecek.

YATAY GEÇİŞLER HER SINIFTA YAPILABİLECEK:

İlgili mevzuata göre 1'inci ve son sınıf öğrencileri yatay geçiş yapamıyorlardı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dahil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurt dışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilecekler.

UZAKTAN EĞİTİM İMKANI

SALGIN nedeniyle üniversitelerin yurt dışındaki okullarla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için de bir dizi kararlar alındı. Buna göre:
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi,
İki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye'de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi,
Türkiye'deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi,
Yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi,
Öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek.


CEYDA KARAASLAN
Sabah
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