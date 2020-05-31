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Polisinten 'Garaj' isimli yeni nesil operasyon: 5 gözaltı

Ankara Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 5 aydır yürütülen teknik ve teknolojik analitik soruşturma yöntemleri neticesi yapılan yeni nesil operasyonda, motor şasi numaraları değiştirilmiş 28 adet otomobil ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
 31 Mayıs 2020 10:10
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Polisinten 'Garaj' isimli yeni nesil operasyon: 5 gözaltı

Ankara Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 5 aydır yürütülen teknik ve teknolojik analitik soruşturma yöntemleri neticesi yapılan yeni nesil operasyonda, motor şasi numaraları değiştirilmiş 28 adet otomobil ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5 aydır yürütülen teknik ve teknolojik analitik soruşturma yöntemleri neticesi "Garaj" isimli bir operesyon düzenledi. Operasyonda motor şasi numaraları değiştirilmiş 28 adet otomobil ele geçirildi. Zanlıların tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otoları satın alarak, motor şasi numaralarını üzerinde haciz veya yakalama kaydı bulunan otolara ya da yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan otolara takıp 3. şahıslara sattıkları tespit edildi. 28 adet otoya mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu. Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemelerde 13 adet otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi. Otomobiller sahiplerine teslim edilirken, haksız kazanç temin ettikleri tespit edilen şüpheliler D.Y, E.A, G.O, M.Ç ve T.K eş zamanlı olarak yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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