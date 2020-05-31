1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terhisler bugün başlıyor... Bedelli askerlik 20 Haziran'da

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) corona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başlıyor. Yaklaşık 66 bin yükümlü bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.
 31 Mayıs 2020 10:15
Yazdır
Terhisler bugün başlıyor... Bedelli askerlik 20 Haziran'da

Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs'tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhislerin 31 Mayıs'ta başlayacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde, "Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" diyerek vermişti.

BAKAYA DURUMA DÜŞMEYİN

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, terhislerin tamamlanmasından sonra yaklaşık 53 bin yükümlünün celp işlemleri başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 5 Haziran'dan itibaren silah altına alınacak olan yükümlüler sevk belgelerini 1-5 Haziran tarihleri arasında alacaklar. Bu nedenle sevk tarihinden dört gün önce e-Devlet üzerinden COVID-19 anketini doldurmak zorunda olan yükümlüler anket sonrası yönlendirilecekleri sağlık kuruluşlarında COVID-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan veya "temaslı listesi"nde yer alanların askere sevkleri tedavi süresince ertelenecek. Test sonucunda COVID-19 şüphesi veya tanısı bulunmayanlar ise sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacak.

ASKER UĞURLAMA YASAK

Bakanlık koronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda tüm ülke genelinde asker uğurlama veya eğlencelerinin kesinlikle yasak olduğunu, yasağa uymayanların cezai işleme tabi tutulacağını vurguladı. Hem terhis, hem de birliklere teslim sırasında ailelerin kışlalara girişine veya kışla kapılarında topluca beklemesine izin verilmeyecek.

BEDELLİLER 20 HAZİRAN'DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran'da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet'ten duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran'da yapılacak. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek. Yurtdışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
31 Mayıs 2020 10:06		 İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
31 Mayıs 2020 09:23
Yarın başlıyor... Her mahküma bir ziyaretçi
31 Mayıs 2020 08:48		 Ağalara beleş kadrolar dahil memuriyette bekleme süreleri
31 Mayıs 2020 06:55
e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok
31 Mayıs 2020 01:20		 Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
30 Mayıs 2020 22:46
İETT'den Yeşilköy Acil Durum Hastanesi için yeni hat
30 Mayıs 2020 20:53		 Seyahat izin belgesi zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
30 Mayıs 2020 19:29
Metin Kıratlı'dan 'kronik hastalık' açıklaması
30 Mayıs 2020 19:24		 Tunceli'de 'Vefa'lı eller yaşlı vatandaşın kirazlarını topladı
30 Mayıs 2020 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'hidroksiklorokin' açıklaması10:25 - Bakan Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı10:22 - Ticaret Bakanı Pekcan'dan yarın açılacak esnafa uyarı10:15 - Terhisler bugün başlıyor... Bedelli askerlik 20 Haziran'da10:10 - Polisinten 'Garaj' isimli yeni nesil operasyon: 5 gözaltı10:06 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri09:52 - Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!09:36 - Yurtdışında okuyanlara güvenli liman imkanı09:27 - Belediye organize etti, imece usulü çay topladılar09:23 - İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
09:20 - Yasağa rağmen Bursa'yı ayağa kaldırdı, 500 lirayı görünce teslim oldu09:13 - Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip08:55 - Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı08:48 - Yarın başlıyor... Her mahküma bir ziyaretçi08:36 - Erdoğan talimat vermişti, baroların seçim sistemi değişiyor08:21 - Yetmiş beş gündür hastanede: O doktorun özverisine plaket08:15 - Vekil transferini bitirecek formül08:00 - Meteoroloji bu bölge ve illeri uyardı: Sağanak bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izin neden gebelere verilmedi?
e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Ağalara beleş kadrolar dahil memuriyette bekleme süreleri
Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor
Kontrollü göç başlıyor... Kurallara uyalım, başa dönmeyelim
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
FETÖ'cü emir subayı dokuz yıldır en kritik yerlerde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyahat yasağı 2
pringles 2
taze sıkılmış meyve suyu 2
eski eşle aynı kurumda çalışmak 4
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 5
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 3
bana kalırsa 1
zinedine zidane 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 5
cuma sabahı 1
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam