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Bakan Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı.
 31 Mayıs 2020 10:25
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Bakan Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Varank, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki SATEM'de incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik etti.

Merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, senaryo gereği teröristlerce kullanılan bir hücre evine operasyon düzenledi. Sanal operasyon öncesinde polislerden eğitim alan Varank, özel harekatçılarla bina içerisinde çatışmaya girdi ve terörist unsurları sanal silahlar kullanarak etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre önce SATEM'i açtığını hatırlatan Varank, "Burası teknolojinin geliştirilip özel operasyonlarda kullanıldığı en üst seviye merkezlerden bir tanesi. Burada polislerimiz, oluşturulan simülasyonlarda tıpkı gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Burası, dünyadaki en büyük sanal taktik eğitim merkezlerinden biri." dedi.

Varank, merkezde eğitim alan polisleri ziyaret ettiğini, sistem hakkında bilgi aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beraberce birkaç simülasyonu da deneme fırsatı bulduk. Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar. Yatırım maliyetlerini de düşündüğümüzde gerçek mermilerle yapılan eğitimlerden çok daha ucuza bu eğitimi gerçekleştirebiliyorlar. Sanal ortamda aynı hisleri yaşayarak, aynı zorluklardan geçerek eğitimlerini tamamlıyorlar. Böyle bir eğitim merkezinin ülkemize kazandırılmış olmasından gurur duydum. İnşallah burada güvenlik güçlerimiz eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayarak hem ülkemizin savunulmasında en önde görev yapmaya devam edecekler hem de kabiliyetlerini geliştirmiş olacaklar."

Varank, simülasyon deneyimini de şu sözlerle paylaştı:

"Önce eğitim parkurlarından geçtik. Daha sonra bina içi teröristlerle çatışma senaryosunda, bizler tabii amatör olarak polis arkadaşlarımızla birlikte bulunduk. Sanal ortamda olmasına rağmen aynı eforu aynı heyecanı tıpkı gerçekmiş gibi yaşıyorsunuz. Hem heyecan verici hem de teknolojinin geldiği noktanın bu kadar gerçekçi olması ve böyle bir teknolojinin güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılıyor olması memnuniyet verici."

- Farklılaşan senaryolarda eğitim

SATEM'de özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar birçok farklı senaryodaki eğitim programlarına katılıyor. 500 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezde, Türkiye genelinde görev yapan özel harekat polisleri belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutuluyor.

Bu eğitimler sayesinde özel harekat polisleri hem farklı senaryolara karşı hazırlıklı hale gelirken hem de çok daha az riskli bir ortamda bilgi ve tecrübelerini geliştiriyor.
Anadolu Ajansı
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