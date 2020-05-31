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Yazlık eve talep patladı

Koronavirüs hayatın her alanını olduğu gibi tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor. Salgın endişeyle kalabalıktan uzak kalmak isteyenler yazlık ev kiralıyor. Sektör temsilcileri taleple birlikte fiyatların da yükseldiğini belirtiyor.
 31 Mayıs 2020 10:53
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Yazlık eve talep patladı

Virüsle mücadele sürerken normalleşme adımları da ardı ardına atılıyor. Bu kapsamda 1 Haziran'da seyahat yasağının kalkacağı açıklandı. Kalkan yasakla birlikte turizm bölgelerine akın bekleniyor.

Tatilcilerin bir kısmı önlemlerin alındığı otelleri seçerken bir kısmı ev kiralayacak. Hürriyet'ten Gülistan ALAGÖZ'ün haberine göre; Emlak danışmaları bu yıl geçmişe kıyasla çok daha fazla yazlık ev kiralama talebi aldıklarını söylüyor. Özellikle üst gelir grubunun müstakil ve özel havuzlu evleri tercih ettiğini belirten sektör temsilcileri, en çok sorulan sorunun 'temizlik' olduğunu dile getiriyor. Tatil öncesinde evler temizlik firmalarınca dezenfekte ediliyor, tatilciler de geçmiş yıllardan farklı olarak yastık çarşaf gibi malzemeleri yanında getiriyor.

TALEP VE FİYAT ARTTI

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, COVID-19 salgınının ülkemizde etkilerinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebin arttığını söyledi. Yazlık bölgelerde yaptıkları araştırma hakkında bilgi veren Öğüt, "Endeksa verilerine göre son 1 yılda konut kiralarının en fazla artış gösterdiği bölgeler Datça, Alanya, Fethiye, Ayvalık, Marmaris, Alaçatı ve Kuşadası. Datça'da son 1 yılda konut kiraları yüzde 35, Alanya'da yüzde 31, Fethiye'de yüzde 26, Ayvalık'ta yüzde 24, Marmaris, Alaçatı ve Kuşadası'nda yüzde 21 artış gösterdi" dedi. Konut kiralarının en yüksek olduğu bölgeler ise Alaçatı, Göcek, Bodrum, Marmaris ve Bozcaada. Alaçatı'da ortalama kira 2.740 TL, Göcek'te 2.714 TL, Bodrum'da 2.451 TL, Marmaris'te 2.225 TL, Bozcaada'da ise 2.077 TL.

KEMER İLK SIRADA

Müstakil konutların kira artışlarının daha yüksek olduğunu belirten Öğüt, "Son bir yılda müstakil konutlarda kira Kemer'de yüzde 39, Datça'da yüzde 38, Alanya'da yüzde 37, Ayvalık'ta yüzde 24, Bodrum'da ise yüzde 16 arttı. Göcek'te ortalama 4.860 TL ve müstakilde en yüksek ortalamaya sahip. Bodrum'da 3.698 TL, Alaçatı'da 3.007 TL, Çeşme'de 2.734 TL, Marmaris'te 2.681 TL" dedi.

TATİLCİ YASTIK YORGAN TAŞIYOR

Bodrum'da emlak ofisi sahibi Metin Sığırtmaç 2 haftadır yoğun kiralama talepleri aldıklarını söyledi. Sığırtmaç, "Geçen yıllardan farklı olarak evi kiralayanlar çarşaf yastık gibi kişisel eşyalarını kendi getiriyor" dedi. Sığırtmaç, lüks dairelerin kiralarının 10-15 bin lira, villaların 20-30 bin lira olduğunu hatta 50 bin TL'nin de üzerine çıkıldığını ekledi.

İLK SORU TEMİZLİK

DATÇA'da çalışan emlak brokerı Tuğçe Başarır, bu yıl kiralamaya ciddi talep olduğunu, kiraların yüzde 20-30 arttığını belirtti. "Önce temizliği soruyorlar" diyen Başarır "Müstakillerde kira 15-20 bin lira, dairelerde 7-10 bin lira"dedi. Alanya'da çalışan emlak danışmanı ise villa kiralarının 8 bin ile 50 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

TALEP %50 ARTTI

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Projekspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş, "Yazlık kiralama talebi geçen yıla göre yüzde 50 arttı" dedi. Akbaş, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de sezonluk lüks villa kirasının 15-30 bin TL olduğunu ifade etti.
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