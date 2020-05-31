MEB, açık öğretim kurumları sınavlarını erteledi
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim kurumları sınavlarının teknik hazırlık nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendiğini duyurdu.
|31 Mayıs 2020 11:05
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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim kurumları sınavlarının teknik hazırlık nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;
Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.
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