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Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, geçen yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor. Kurumlar vergisi de aynı süre içinde İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı mobil uygulaması veya vergi dairelerinden ödenebilecek
 31 Mayıs 2020 11:17
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Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2019 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran Pazartesi gün sonunda dolacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi sona eriyor.

1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin nisan ayında verilmesi gerekiyordu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'da dolan süre 1 Haziran'a ertelenmişti.

Bu kapsamda, yarın gün sonuna kadar 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınıyor ancak bu oran 2019 yılı için yüzde 22 olarak uygulanıyor.

Kurumlar vergisi beyannamesi elektronik ortamda düzenleniyor. Mükellefler beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) "www.gib.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verebiliyor.

Kurumlar vergisi de İnteraktif Vergi Dairesinin "ivd.gib.gov.tr" adresinden, GİB mobil uygulamasından veya vergi dairelerinden ödenebiliyor.

- Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim, transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilere ve işlemlere ilişkin liste ile örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması isteniyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

Anadolu Ajansı
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